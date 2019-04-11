​В Баку проходит торговая выставка Азербайджана, Турции и Пакистана

Сегодня в Баку проходит совместная торговая выставка Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как сообщает Report, выставка стартует сегодня и продлится до 13 апреля.

На церемонии открытия выступил исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) Юсиф Абдуллаев.

Он отметил, что на выставке принимают участие более 50 компаний: "Зарегистрировано более 200 делегатов. Данная платформа будет способствовать росту товарооборота между странами".

На выставке представлены медицинские инструменты, фармацевтические и медицинские, косметические средства, хирургическое и стоматологическое оборудование, ножи и электрооборудование, текстиль, натуральная кожа, спортивная одежда, мебель и изделия ручной работы.

Одним из главных организаторов выставки является Объединения промышленников и предпринимателей Турции (TÜMSİAD).