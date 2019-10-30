​В Azexport поступили заявки на 1,4 млрд долларов

В январе-сентябре этого года в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 436,4 млн долларов, что на 6,4% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 9 месяцев в пятерку стран по объему экспортных заявок вошли Россия (11,2%), Турция (5,8%), Индия (5,7%), США (5,6%) и Великобритания (5,1%).

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 136 стран мира в период с 1 января 2017 года по 31 августа 2019 года, составила 1,338 млрд долларов.

В марте общая стоимость экспортных заявок составила 37,1 млн долларов.

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 136 стран мира с 1 января 2017 года в течении 33 месяцев составила 1 425,5 млн долларов.