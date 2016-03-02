​В Азербайджане вновь снизились цены на сигареты

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Британская компания Imperial Tobacco, осуществляющая деятельность в Азербайджане, снизила цены на предлагаемые на рынке табачные изделия. Как сообщили Report в компании, с начала месяца продукция продается по новой цене.

"Это произошло на фоне укрепления маната по отношению к иностранной валюте", - отметили в компании.

Ниже приведены новые розничные цены сигаретных брендов компании Imperial Tobacco:

Prima Deluxe – 1, 40 AZN

Classic King Size – 1,60 AZN

Imperial Classic Slims и Imperial Classic Compact – 1, 80 AZN

West Compact – 2 AZN

P&S – 2 AZN

Davidoff – 3 AZN.