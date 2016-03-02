 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане вновь снизились цены на сигареты

    C начала месяца продукция продается по новой цене

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Британская компания Imperial Tobacco, осуществляющая деятельность в Азербайджане, снизила цены на предлагаемые на рынке табачные изделия. Как сообщили Report в компании, с начала месяца продукция продается по новой цене. 

    "Это произошло на фоне укрепления маната по отношению к иностранной валюте", - отметили в компании.

    Ниже приведены новые розничные цены сигаретных брендов компании Imperial Tobacco:

    Prima Deluxe – 1, 40 AZN

    Classic King Size – 1,60 AZN

    Imperial Classic Slims и Imperial Classic Compact – 1, 80 AZN

    West Compact – 2 AZN

    P&S – 2 AZN

    Davidoff – 3 AZN.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi