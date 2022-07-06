В Азербайджане три вертолета выставляются на аукцион за 2 млн манатов

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики 19-21 июля проведет очередной аукцион по приватизации государственного имущества.

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики 19-21 июля проведет очередной аукцион по приватизации государственного имущества.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, на 1-й аукцион выставлены 16 малых государственных предприятий, 1 незавершенная постройка, 39 транспортных средств, а на 2-й аукцион - 3 вертолета.

Начальная стартовая цена каждого из 3 вертолетов, выставленных на аукцион 21 июля, составляет 2 млн манатов. Это вертолет марки Airbus EC-135P2 (2009 года выпуска), и два вертолета Airbus EC-155B1 (2005 года выпуска).