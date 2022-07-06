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В Азербайджане три вертолета выставляются на аукцион за 2 млн манатов

В Азербайджане три вертолета выставляются на аукцион за 2 млн манатов Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики 19-21 июля проведет очередной аукцион по приватизации государственного имущества.
Бизнес
6 июля 2022 г. 17:41
В Азербайджане три вертолета выставляются на аукцион за 2 млн манатов

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики 19-21 июля проведет очередной аукцион по приватизации государственного имущества.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, на 1-й аукцион выставлены 16 малых государственных предприятий, 1 незавершенная постройка, 39 транспортных средств, а на 2-й аукцион - 3 вертолета.

Начальная стартовая цена каждого из 3 вертолетов, выставленных на аукцион 21 июля, составляет 2 млн манатов. Это вертолет марки Airbus EC-135P2 (2009 года выпуска), и два вертолета Airbus EC-155B1 (2005 года выпуска).

С полным перечнем выставленного на аукцион государственного имущества можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlətə məxsus 3 helikopter 2 milyon manata hərraca çıxarılır

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