В Азербайджане сдан в эксплуатацию портал "Лицензии и разрешения"

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане введен в эксплуатацию портал "Лицензии и разрешения", предназначенный для выдачи электронных лицензий и разрешений для предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, принимающий участие на мероприятии замминистра экономики Сахиб Мамедов отметил, что Азербайджан уже сформировал свой экспортный потенциал и ищет новые рынки.

"С этой точки зрения, электронизация государственных услуг - важный вопрос. Это способствует сокращению расходов и потерь времени. В портал войдут 23 отдела 13 государственных учреждений", - сказал он.

Кроме того, по словам заместителя министра, на сегодняшний день бизнесменам в Азербайджане выдано 5 311 лицензий, из них 51% новые лицензии.