В Азербайджане пройдет первый саммит по маркетингу

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ 23 декабря в Баку состоится I маркетинговый саммит, посвященный развитию бренда Made in Azerbaijan.

Как сообщил Report организатор мероприятия - ООО AzMarketinq, цель саммита заключается в синтезе местного и глобального маркетинга и создании глобального эффекта, а также обсуждении путей формирования бренда Made in Azerbaijan в соответствии со Стратегической дорожной картой.

На мероприятии спикеры из Азербайджана и Турции поделятся своими взглядами на реальные, практические вопросы. Саммит с участием более 200 гостей, а также 6 спикеров из 2 стран станет первым проектом, направленным на экспортную политику государства в области маркетинга, и будет проводиться и в последующие годы.

Подробную информацию о саммите можно найти на сайте www.marketingsummit.az и на странице https://www.facebook.com/marketingsammiti/ в социальной сети Facebook.