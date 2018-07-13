В Азербайджане направленные в основной капитал средства сократились на 14% в первом полугодии

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне текущего года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал направлено 6 331,7 млн манатов, что на 14,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, этот спад связан с сокращением инвестиций в нефтяной сектор.

За отчетный период инвестиции в ненефтяной сектор увеличились на 21,5%, в том числе, в ненефтяную промышленность – на 72,8%. На строительно-монтажные работы потрачено 72,9% общего объема инвестиций. Из них на строительство производственных объектов израсходовано 72%, объектов сферы услуг – 20,7%, жилых домов общей площадью 946,4 тыс. кв. м – 7,3% потраченных средств.

Из внутренних источников в основной капитал направлено 54,3% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 52,8%, банковских кредитов – 14,7%, бюджетных средств – 24,4%, личных средств населения – 6,2%, средств внебюджетных фондов – 1,3%, иных средств – 0,6%.