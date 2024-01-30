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В Азербайджане еще 7 субъектов МСП получили стартап-сертификаты

В Азербайджане еще 7 субъектов МСП получили стартап-сертификаты Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в этом месяце предоставило стартап-сертификаты еще 7 субъектам МСП.
Бизнес
30 января 2024 г. 17:05
В Азербайджане еще 7 субъектов МСП получили стартап-сертификаты

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики в этом месяце предоставило стартап-сертификаты еще 7 субъектам МСП.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, таким образом, количество стартап-сертификатов, выданных структурой субъектам микро- и малого предпринимательства, достигло 130.

Сертификаты были вручены частному предпринимателю Нигяр Новруззаде за онлайн-платформу для продажи произведений искусства, ООО Cybersign за онлайн-сервис в области кибербезопасности, ООО Oneplusone за онлайн-платформу для спортсменов-любителей, ООО Eattable за онлайн-платформу для бронирования ресторанов (мобильное приложение), ООО İni.az за специализированное программное обеспечение для логистических компаний, ООО Food LAB за платформу управления рестораном, а также частному предпринимателю Шамистану Ализаде за игровую образовательную онлайн-платформу для учащихся.

Сертификат "Стартап" освобождает субъекты МСП от налога на прибыль с их доходов от инновационной деятельности на срок три года с даты получения сертификата.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся на стадии разработки, могут подать заявку в KOBİA на получение стартап-сертификата. Подробную информацию о форме заявки и других необходимых документах, а также информацию о соответствующих критериях можно найти по cсылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 7 KOB subyektinə “Startap” şəhadətnaməsi verilib

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