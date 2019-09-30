USAID запускает новый проект по поддержке частного сектора в Азербайджане

Агентство США по международному развитию (USAID) запускает в Азербайджане новый проект по поддержке частного сектора "Private Sector Activity".

Как сообщили Report в пресс-службе организации, проект стоимостью в 15 млн долларов, запускается этой осенью. Его продолжительность составит 5 лет.

PSA нацелен на поддержку ненефтяного сектора экономики страны с целью повысить конкурентоспособность, усилить службы поддержки бизнеса и снизить барьеры на пути развития микро, малых и средних предприятий (MSMEs).

В рамках проекта предусмотрено использование 30 тысячами фермеров новых методов ведения сельского хозяйства и бизнеса, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции на рынки Европы, Ближнего Востока и Азии, помогая тем самым увеличить свои продажи. Кроме того PSA позволит выделить бизнес- кредиты для представителей частного сектора.

Также будут организованы тренинги, индивидуальные бизнес консультации, международные визиты и форумы, способствующие установлению бизнес связей между Азербайджаном и США, а также поддержка стимулирования внедрения современных технологий производства, обработки и управления.

PSA в сотрудничестве с азербайджанскими властями и частным сектором, поможет реализовать их приоритеты в области модернизации и улучшения поддержки и предоставления услуг в государственном и частном секторах.