Уроки итальянского: винные реки и оливковые берега…

Известная по всему миру итальянская фраза "Dolce Vita", что переводится на русский язык как "сладкая жизнь", является философией, пронизывающей итальянский образ жизни и вдохновляющей нас наслаждаться каждым моментом. Этот итальянский стиль жизни олицетво

Можно ли назвать Италию райским уголком? Или же это колыбель древнеримской культуры? Или страна любви, пиццы и вина?

Мне кажется, все эти эпитеты подходят для описания этой невероятной страны, которая подарила миру огромное количество ценностей, как материальных, так и социокультурных.

Например, производство вина и оливкового масла, по которым Италия среди имеющих высший знак качества в мире. Среди стран-экспортеров вина она в тройке мировых лидеров.

Производство вина в Италии - это не просто процесс, а настоящее искусство, являющееся на сегодняшний день квинтэссенцией богатых традиций, берущих свое начало еще в Древнем Риме. Виноделы берегут эти традиции, передавая их из поколения в поколение, благодаря чему и сегодня итальянские вина сохраняют уникальный вкус и характер местности, в которой производятся.

Винные реки Вероны

Посещение Вероны, одного из самых романтичных городов мира, стало приятной неожиданностью. Родина самой печальной повести о любви является еще и центром притяжения производителей вина со всего мира.

В этом живописном итальянском городе ежегодно проходит торговая выставка Vinitaly, которая является знаковым событием в итальянской и международной винной индустрии. Из года в год выставка становится все более популярной и приобретает глобальный масштаб. Здесь можно не только получить информацию об интересующих вас разновидностях и марках вина, их производителях, но и принять участие в дегустации, а также посетить семинары и лекции, которые проводятся в рамках выставки.

Президент организации VeronaFiere, проводящей данное мероприятие, Федерико Бриколо отметил, что выставка Vinitaly укрепляет свои позиции в бизнесе и играет все более важную роль в продвижении итальянского вина на международный рынок.

"Показатели мероприятия, а также положительные отзывы компаний подтверждают бизнес-цели нынешнего руководства VeronaFiere и его твердую приверженность стратегии укрепления бренда Made in Italy по всему миру", - сказал он.

Vinitaly представляет собой широкую платформу в 900 тыс м2, где итальянские и зарубежные производители представляют вниманию посетителей продукцию, отвечающую самым взыскательным требованиям.

Данная выставка дала нам уникальную возможность продегустировать самые эксклюзивные вина, узнать намного больше о специфике производства и сортах данного напитка, а также о самих производителях. Хрустящая брускетта, пропитанная оливковым маслом, нежное прошутто и сыр горгонзола стали отличным дополнением к дегустируемым нами винам, полностью погружая нас в атмосферу итальянской культуры.

Каждый винодельческий регион Италии славится своей спецификой, которая зависит как от сортов местного винограда, традиций производства, так и климатических условий. К примеру, наиболее распространенный сорт это санджовезе в первую очередь ассоциируется с Тосканой, где из него создают легендарные кьянти и брунелло ди монтальчино, но вина из него производят по всей стране. Известное многим в мире игристое вино просекко производят из сорта глера, на северо-востоке из пино гриджо создают белые, розовые и игристые вина. Лучший компаньон всеми любимой пиццы - монтепульчано д'Абруццо - является одним из самых популярных красных вин Италии. Из сорта барбера в Пьемонте производят красные вина, подходящие к рыбным блюдам. Белый сорт треббьяно романьоло в основном обитает в Эмилии-Романье и чаще используется для создания игристых вин.

Верона расположена на севере Италии в области Венето, одном из крупнейших регионов страны по объемам производства вина. Среди вин, производимых здесь, можно отметить всемирно известные и значимые - вальполичелла, амароне, речото, соаве, просекко, бардолино. Солнечные теплые апрельские дни в Вероне были незабываемы. С одной стороны средневековые романские постройки, журчащие фонтаны, каменистые дорожки, а с другой - шумная толпа ценителей вина, стенды с продукцией ведущих компаний и разговоры об итальянских винодельческих традициях.

Немного статистики

Согласно данным организаторов, Vinitaly в этом году посетили 97 тыс. человек. Число иностранных делегатов увеличилось на 31% и достигло 30 070 по сравнению с прошлым годом, из которых 1200 - топовые покупатели из 65 стран (+20% по сравнению с 2023 годом), которые были приглашены VeronaFiere и Итальянским торговым агентством (ИТА).

США вновь среди лидеров: выставку посетило 3700 торговых делегатов из этой страны (+8% по сравнению с 2023 годом). Далее следуют Германия, Великобритания, Китай и Канада (+6%). В этом году также был заметный рост числа покупателей из Японии (+15%).

Положительная динамика наблюдалась и в Vinitaly Plus – платформе для согласования спроса и предложения. Число деловых встреч в этом году удвоилось и достигло 20 тыс. Также заметный успех был отмечен в off-show Vinitaly и City event, где было проведено более 50 000 дегустаций (+11%).

В свою очередь статистика Итальянского торгового агентства (ИТА) в Баку показывает, что с 2021 по 2023 годы Италия была лидером среди стран-экспортеров вина в Азербайджан. В 2022 году импорт итальянского вина увеличился на 36,3% и достиг суммарной отметки в 1,8 млн евро (по сравнению с 1,3 млн евро в 2021 г). В 2023 году данный показатель достиг отметки в 2,5 млн евро, показав рост в 32,9%.

Ветка оливы

Италия, обласканная почти со всех сторон несколькими морями и объятая Альпами и Апеннинами, имеет наиболее благоприятный климат не только для виноградарства, но и для производства оливкового масла.

Наряду с Vinitaly в Вероне также проводится международная выставка Sol&Agrifood, полностью посвященная производству оливкового масла и другой аграрной продукции региона.

Производится оливковое масло во многих регионах Италии еще с незапамятных времен. На севере Италии из оливок сорта таджаски производят прекрасное светлое масло с легким ароматом миндаля, в то время как из сортов оливок кассалива и морайоло - насыщенное масло с фруктовым ароматом.

В центральной Италии обычно выращивают сорта франтойо и морайоло, получая пряные масла с ароматом трав. А на юге Италии, где произрастает большинство сортов оливок, их традиционные виды можно найти в Абруццо, в Апулии произрастает чима ди битонто, в Калабрии - оттобрактика, а на Сицилии - ночеллара. Они в основном дают золотисто-желтое масло с терпким и ореховым привкусом.

Солнечная Тоскана славится высоким качеством и неповторимым вкусом производимого там оливкового масла. Продукция данного региона насыщена ароматами фруктов и орехов, а также имеет глубокий зеленый оттенок, что придает ей особую ценность среди итальянских масел. У тосканцев существует особый ритуал для определения вкуса масла при дегустации: нужно покрутить и прогреть в руках емкость с жидкостью в течение пары минут, затем "прополоскать" им рот, прежде чем проглотить.

В итальянской кухне оливковое масло высоко ценится и чаще всего используется в приготовлении блюд из-за своей полезности и умеренной калорийности. Местные производители также используют его как один из ингредиентов в косметической и уходовой продукции.

Выставка Sol&Agrifood играет важнейшую роль для развития сельского хозяйства Италии. Собирая вместе аграрные компании, производителей продуктов питания, рестораторов и экспертов со всего мира, итальянцы привлекают потенциальных партнеров для установления деловых контактов и демонстрируют свои инновации, способствуя росту экспортного потенциала страны.

Согласно статистике Итальянского торгового агентства в Баку, за последние три года экспорт оливкового масла из Италии в Азербайджан значительно вырос. В 2022 году суммарный показатель экспорта оливкового масла и его фракций составил 442 446 евро, увеличившись на 27,3% по сравнению с 2021 годом (347 460 евро). В 2023 году этот показатель вырос на 31,7% по сравнению с 2022 годом и достиг отметки в 583 097 евро.

На выставке мы смогли ознакомиться с полным циклом производства оливкового масла и попробовать на вкус продукцию различных производителей.

"Дни итальянского вина", впервые проведенные в Вероне в 1967 году, со временем трансформировались в крупнейшую международную выставку Vinitaly. Сегодня это платформа для опытных и начинающих производителей и рестораторов в плане расширения сотрудничества, поиска новых партнеров, демонстрации своей продукции и повышения ее экспортного потенциала.