Турецкий министр: Победа Азербайджана расширит возможности Среднего коридора

Победа в Карабахе создала новые возможности в азербайджано-турецких отношениях во всех смыслах, открыла новые возможности во взаимной торговле, в вопросах инвестиций.

Победа в Карабахе создала новые возможности в азербайджано-турецких отношениях во всех смыслах, открыла новые возможности во взаимной торговле, в вопросах инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям.

По ее словам, вложение новых инвестиций, строительство фабрик, увеличение торговой деятельности на освобожденных территориях приведет к более активному развитию так называемого Среднего коридора (международный транспортный коридор Восток-Запад), расширит его возможности и повысит значимость Азербайджана в сфере логистики. В частности, авария на Суэцком канале показывает, насколько важен Средний коридор”.