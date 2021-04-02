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Турецкий министр: Победа Азербайджана расширит возможности Среднего коридора

Турецкий министр: Победа Азербайджана расширит возможности Среднего коридора Победа в Карабахе создала новые возможности в азербайджано-турецких отношениях во всех смыслах, открыла новые возможности во взаимной торговле, в вопросах инвестиций.
Бизнес
2 апреля 2021 г. 17:06
Турецкий министр: Победа Азербайджана расширит возможности Среднего коридора

Победа в Карабахе создала новые возможности в азербайджано-турецких отношениях во всех смыслах, открыла новые возможности во взаимной торговле, в вопросах инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан на круглом столе по азербайджано-турецким экономическим связям.

По ее словам, вложение новых инвестиций, строительство фабрик, увеличение торговой деятельности на освобожденных территориях приведет к более активному развитию так называемого Среднего коридора (международный транспортный коридор Восток-Запад), расширит его возможности и повысит значимость Азербайджана в сфере логистики. В частности, авария на Суэцком канале показывает, насколько важен Средний коридор”.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Azərbaycanın zəfəri Orta Dəhlizin imkanlarını genişləndirəcək"

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