Товарооборот Азербайджана со странами ОИС за 8 месяцев составил около $6 млрд
Бизнес
- 07 октября, 2025
- 11:04
Торговый оборот между Азербайджаном и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) за январь-август 2025 года года составил около $6 млрд.
Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.
По его словам, в Азербайджане работают около 11 тыс. компаний из стран ОИС, что свидетельствует о прочных экономических связях:
"Азербайджан является одним из активных членов ОИС в регионе и придает большое значение развитию политических, экономических и культурных связей с государствами-членами. Наша страна внесла важный вклад в укрепление традиций мультикультурализма и межкультурного диалога, а также в продвижение исламских ценностей в мире".
Последние новости
12:07
Хикмет Гаджиев: Тюркский мир превращается в глобальный центр силыВнешняя политика
12:06
ЦБА: Изменение тарифной политики в Системе мгновенных платежей пока не актуальноФинансы
12:05
Первый раунд переговоров ХАМАС и Израиля в Египте длился четыре часаДругие страны
12:03
Посол: TRIPP откроет новые возможности для торговли Азия-Европа и устранит существующий разрыв в логистикеИнфраструктура
12:02
Хакан Фидан: На Южном Кавказе достигнут значительный прогресс в обеспечении мираВнешняя политика
12:00
AZPROMO упростит выход азербайджанского текстиля на мировые рынкиБизнес
11:58
В результате нападения на штаб КСИР в Иране погибли два человекаВ регионе
11:57
Фото
Азербайджанские фильмы удостоены наград на кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата"Kультурная политика
11:57