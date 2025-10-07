Товарооборот Азербайджана со странами ОИС за 8 месяцев составил около $6 млрд

Торговый оборот между Азербайджаном и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) за январь-август 2025 года года составил около $6 млрд.

Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

По его словам, в Азербайджане работают около 11 тыс. компаний из стран ОИС, что свидетельствует о прочных экономических связях:

"Азербайджан является одним из активных членов ОИС в регионе и придает большое значение развитию политических, экономических и культурных связей с государствами-членами. Наша страна внесла важный вклад в укрепление традиций мультикультурализма и межкультурного диалога, а также в продвижение исламских ценностей в мире".