Azərbaycanda İƏT ölkələrinin 11 minə yaxın şirkəti fəaliyyət göstərir
Biznes
- 07 oktyabr, 2025
- 10:57
Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ölkələrinin 11 minə yaxın şirkəti fəaliyyət göstərir.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Elnur Əliyev Bakıda keçirilən II Azərbaycan Halal Biznes (AZHAB) Forumunda bildirib.
O qeyd edib ki, bu rəqəm iqtisadi əlaqələrin dərinliyini göstərir: "Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanla İƏT arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 6 milyard ABŞ dollarına yaxın olub. Azərbaycan, regionda İƏT-in fəal üzvlərindən biridir və üzv dövlətlərlə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafına böyük önəm verir. Ölkəmiz multikulturalizm və mədəniyyətlərarası dialoq ənənələrinin gücləndirilməsinə, eləcə də islam dəyərlərinin dünyada təbliğinə mühüm töhfələr verib".
Son xəbərlər
12:02
TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra vacib sənədlər təsdiq edilibDigər
12:02
QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcəkDigər
12:01
Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürübXarici siyasət
12:01
Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcəkXarici siyasət
12:00
Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədirXarici siyasət
11:55
AMB rəsmisi: "5 manat gəliri olana 6 manat borc verilməməlidir"Maliyyə
11:54
AMEA-da Gənclər Akademiyası yaradılırElm və təhsil
11:51
Azərbaycanda əmək sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilibBiznes
11:45