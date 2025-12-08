İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 08 dekabr, 2025
    • 08:09
    Kamboca Tailandı sülh bəyannaməsini pozmaqda ittiham edib

    Kamboca Milli Müdafiə Nazirliyi Tailandı birgə sülh bəyannaməsini pozmaqda ittiham edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Khmer Times" qəzeti məlumat yayıb.

    Kamboca Milli Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi general-leytenant Mali Soçiti bəyan edib ki, rəsmi Pnompen qoşunlarına qarşı "qəddar və qeyri-insani" hücumları pisləyir və hesab edir ki, bu, iki ölkə arasında 26 oktyabr 2025-ci ildə imzalanmış Sülh Müqaviləsinə dair Birgə Bəyannamənin ciddi şəkildə pozulmasıdır.

    Onun sözlərinə görə, hücumlar dekabrın 8-də səhər saat 5:00 radələrində (Bakı vaxtı ilə 02:00) Tailand qoşunlarının Kambocanın mövqelərinə atəş açdığı Anses rayonunda başlayıb.

    Daha sonra Tayland tankları sərhəddə bir neçə gün davam edən təxribatlardan sonra Kambocanın "koordinasiyalı eskalasiya" kimi qiymətləndirdiyi sərhəd rayonları Thamonet və Makarada bir neçə məbədi atəşə tutub.

    "Tailandın təxribatçı hərəkətlərinə baxmayaraq, Kamboca qüvvələri son dərəcə təmkinlik nümayiş etdirərək, atəşə cavab verməyib. Kamboca münaqişənin sülh yolu ilə həllinə və beynəlxalq müqavilələrə əməl olunmasına sadiq qalır. Kamboca hərbçiləri ayıq-sayıq və ehtiyatla Tailandla sərhəddə vəziyyəti izləyirlər".

    Qeyd edək ki, Tailand və Kamboca sərhədində gərginlik pik həddə çatıb

