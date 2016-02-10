​Толкование Налогового кодекса будет представлено на обсуждение

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Официальное толкование общей части Налогового кодекса находится в процессе подготовки и во второй половине года будет представлено к широкому обсуждению.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Главного управления налоговой политики и стратегических исследований министерства налогов Акиф Мусаев.

А.Мусаев сообщил, что процесс подготовки специальной части кодекса также продолжается: "Комментарий общей части находится на стадии завершения и во второй половине года будет представлен на обсуждение общественности. Над специальной частью работает большая группа. Здесь завершена большая часть работ, по окончании которых она тоже будет представлена на обсуждение. Затем кодекс будет издан".