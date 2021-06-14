Tesla вновь будет принимать биткоины для оплаты

Это будет возможно, если способ получения знаменитой криптовалюты станет экологичным

Компания Илона Маска возобновит прием биткоинов в качестве средства оплаты, если способ получения знаменитой криптовалюты станет экологичным.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал 360.

"Tesla продала только около 10% своих активов, чтобы подтвердить, что вложения компании в Bitcoin можно легко ликвидировать без изменения ситуации на рынке. Когда будет подтверждение разумного (около 50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткоинами", — отметил Илон Маск в Twitter.

Ранее твиты Илона Маска в поддержку биткоина сильно влияли на котировки криптовалюты, в том числе когда Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter в январе этого года.

13 мая Маск разместил в социальной сети сообщение, что его корпорация намерена продать все биткоин-активы. Когда сообщение миллиардера появилось в глобальной сети, стоимость криптовалюты обвалилась и стала равной примерно 45 тысячам долларов США.

В феврале текущего года компания предпринимателя предоставила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) информацию о своих вложениях в Bitcoin на полтора миллиарда долларов США.