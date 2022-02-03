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Tesla отзовет 817 тыс. автомобилей в США из-за ремня безопасности

Tesla отзовет 817 тыс. автомобилей в США из-за ремня безопасности Американская Tesla Inc, производитель электрокаров, отзывает 817 143 автомобиля из-за проблем со звуковым сигналом о непристегнутом ремне безопасности.
Бизнес
3 февраля 2022 г. 23:17
Tesla отзовет 817 тыс. автомобилей в США из-за ремня безопасности

Американская Tesla Inc, производитель электрокаров, отзывает 817 143 автомобиля из-за проблем со звуковым сигналом о непристегнутом ремне безопасности.

Как передает Report, об этом отмечается в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA) США.

Так, звуковой сигнал, оповещающий о непристегнутом ремне в автомобилях компании, не всегда срабатывает. "По этой причине автомобили не удовлетворяют требованиям Федерального стандарта безопасности механических транспортных средств", - написало управление.

В отзываемую партию входят машины Model S и Model X 2021-2022 годов производства, Model 3s 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

Компания сообщила, что отправит уведомления владельцам указанных автомобилей до 1 апреля.

Котировки акций Tesla растут на 1,4% в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг.

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