​Тарифный совет: Подорожание воды не повлияет на стоимость конечной продукции

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Повышение тарифов на использование воды в Азербайджане не окажет серьезного воздействия на розничную цену конечной продукции производителей, использующих воду в качестве сырья.

Об этом сообщили Report в Секретариате Тарифного совета: "Удельный вес воды в себестоимости 1 литра напитка при промышленном производстве минимален, поэтому воздействие изменения тарифов на цену продукции практически незаметно".

"Некоторые СМИ пишут о том, что для производства 1 литра пива требуется 5 литров воды, поэтому повышение тарифов на воду значительно повлияет на стоимость пива. В связи с этим отмечаем, что в данном случае воздействие изменения тарифа на цену полулитровой бутылки пива измеряется в 1 гяпик. В цене кока-колы разница составит 0,08 гяпиков", - говорится в информации.

В целом, последнее тарифное изменение, по которому стоимость 1 литра воды для группы потребителей, использующих воду в качестве сырья, составляет 0,8 гяпиков (с учетом услуг по водоотведению), простимулирует переход предприятий, использующих воду в технических целях, на систему вторичного использования воды.

Отметим, что соответствующим решением Тарифного совета 13 мая тариф на водоснабжение предприятий, использующих воду в качестве сырья (с учетом услуг по водоотведению), вне зависимости от назначения, определен в размере 8 манатов с учетом НДС.