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Свыше двух тысяч предпринимателей хотят открыть бизнес на освобожденных территориях

Свыше двух тысяч предпринимателей хотят открыть бизнес на освобожденных территориях
Бизнес
24 мая 2024 г. 17:42
Свыше двух тысяч предпринимателей хотят открыть бизнес на освобожденных территориях

Свыше двух тысяч предпринимателей обратились с заявками на открытие бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного Карабахского территориального налогового управления Государственной налоговой службы Алекбер Мамедов.

По его словам, более половины заявок имеют инвестиционную направленность.

"По этим заявкам реализуется 299 проектов общей стоимостью 575 млн манатов. Из них 219 уже работают. 89 проектов реализуется в Карабахском экономическом районе, 130 - в Восточно-Зангезурском экономическом районе. По итогам реализации этих проектов будут обеспечены работой 1 879 человек. В настоящее время завершается реализация еще 80 проектов", - сказал Мамедов.

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