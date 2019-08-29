Стартовала деловая миссия российских предпринимателей в Азербайджан

Стартовала деловая миссия российских предпринимателей в Республику Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Свой потенциал в рамках визита представляют более 30 компаний из семи регионов РФ: Кировской, Костромской, Саратовской, Рязанской, Владимирской, Московской, Брянской областей.

Деловая миссия организована Ассоциацией малых и средних экспортеров и Российским экспортным центром.

Бизнес-миссия в Азербайджан – пилотный проект, новый формат деловой миссии призван совместить лучшие практики регионов с возможностями Российского экспортного центра для обеспечения максимальной эффективности мероприятия.