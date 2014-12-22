Специалист из BMW возглавит разработку новых автомобилей Hyundai Motor

Баку. 22 декабря.REPORT.AZ/ Ведущая южнокорейская компания Hyundai Motor наняла высокопоставленного сотрудника германской фирмы BMW для руководства разработкой новых высококлассных автомобилей. Об этом сообщили в понедельник в руководстве этой южнокорейской фирмы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

57-летнего Альберта Бирмана, возглавлявшего в BMW инжиниринговое подразделение М, назначили на должность вице-президента объединенной автомобильной группы, включающей компании Hyundai Motor и KIA Motors.

Начиная с 1 апреля он, в частности, будет курировать научно-технические разработки и создание новых автомобилей с высокими показателями.

"Мы поручили ему разработку авто с высокими техническими характеристиками, а также руководство исследованиями по таким направлениям, как ходовые качества, безопасность, продолжительность эксплуатации, износостойкость, снижение шума и совершенствование автомобильных систем", - сообщил южнокорейский автопроизводитель.

Альберт Бирман работает в BMW с 1983 года. Там он курировал улучшение ходовых качеств машин, их подвески и другие основные системы.

Последние семь лет он возглавлял в германской автокомпании инжиниринговое подразделение М, которое специализируется на разработке преимущественно спортивных моделей.