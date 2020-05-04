​Сколько онлайн-касс установлено в Азербайджане?

Названо количество электронных кассовых аппаратов (e-kassa), установленных на торговых объектах в Азербайджане.

По полученной Report информации, на сегодняшний день на объектах торговли и общественного питания установлено 12 707 электронных касс.

Кассы устанавливаются 6-ю операторами - Az Smart, NBA Technologies International, CASPOS, OMNITECH, POS.AZ и DATAPAY.

Отметим, что переход на электронные кассы в Азербайджане осуществляется в 4 этапа, которые отражены в "Графике внедрения контрольно-кассовых аппаратов", утвержденном Кабмином от 14 февраля 2019 года.

На первом этапе до 1 июля 2019 года онлайн-кассы внедрены в крупных торговых центрах, моллах, специализированных объектах по продаже автомобилей, домах торжеств, сетевых маркетах, автозаправочных станциях Баку, Гянджи и Сумгайыта.

На втором этапе предприятия, специализирующиеся на продаже мебели в столице, во всех городах и регионах страны, установили контрольно-кассовые аппараты до 1 октября 2019 года.

На третьем этапе с 1 января 2020 года начался полный переход на онлайн-кассы по всей территории страны.

Четвертый этап предполагает завершение процесса перехода на терминалы нового образца в разные даты в различных регионах.

Процесс перехода на онлайн-кассы прочих субъектов (объектов), оказывающих услуги розничной торговли и общепита в Баку, Гяндже и Сумгайыте охватит период до 1 апреля 2021 года, в Абшероне, Мингячевире, Ширване, Шеки, Лянкяране, Евлахе, Барде, Нахчыване, Губе, Хачмазе, Масаллы, Гёйчае, Шемахе, Загатале, Шамкире, Товузе, Сальяне, Сабирабаде и Нафталане (за исключением сел и поселков) – до 1 октября 2021 года, в других райцентрах (за исключением сел и поселков) – 31 декабря 2021 года, во всех селах и поселках Азербайджана (на оккупированных территориях после их освобождения) – до 31 декабря 2022 года.