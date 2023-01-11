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Семья Арно усиливает контроль над LVMH

Семья Арно усиливает контроль над LVMH Люксовый гигант LVMH сегодня объявил о перестановках в руководстве, назначив Дельфин Арно, дочь председателя и гендиректора Бернара Арно, руководителем одного из ведущих брендов группы - Christian Dior.
Бизнес
11 января 2023 г. 13:43
Семья Арно усиливает контроль над LVMH

Люксовый гигант LVMH сегодня объявил о перестановках в руководстве, назначив Дельфин Арно, дочь председателя и гендиректора Бернара Арно, руководителем одного из ведущих брендов группы - Christian Dior.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении компании.

Опытного гендиректора Louis Vuitton Майкла Берка сменит на этом посту Пьетро Беккари, с 2018 года руководивший Dior.

При этом Берк продолжит работать с Бернаром Арно.

Недавно Антуан Арно, старший сын Бернара Арно, был назначен главой семейной холдинговой компании вместо опытного топ-менеджера Сидни Толедано.

Усиление семейного контроля в группе происходит на фоне громких отставок и назначений в других модных домах Европы.

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