Семья Арно усиливает контроль над LVMH

Люксовый гигант LVMH сегодня объявил о перестановках в руководстве, назначив Дельфин Арно, дочь председателя и гендиректора Бернара Арно, руководителем одного из ведущих брендов группы - Christian Dior.

Люксовый гигант LVMH сегодня объявил о перестановках в руководстве, назначив Дельфин Арно, дочь председателя и гендиректора Бернара Арно, руководителем одного из ведущих брендов группы - Christian Dior.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении компании.

Опытного гендиректора Louis Vuitton Майкла Берка сменит на этом посту Пьетро Беккари, с 2018 года руководивший Dior.

При этом Берк продолжит работать с Бернаром Арно.

Недавно Антуан Арно, старший сын Бернара Арно, был назначен главой семейной холдинговой компании вместо опытного топ-менеджера Сидни Толедано.

Усиление семейного контроля в группе происходит на фоне громких отставок и назначений в других модных домах Европы.