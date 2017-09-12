Сегодня азербайджанские компании подписали 11 контрактов на выставке WorldFood Moscow

Баку. 12 сентября. REPORT. AZ/ Во второй день работы Международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow, эксклюзивной страной-партнером которой является Азербайджан, отечественные компании подписали ряд контрактов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства экономики Азербайджана.

Азербайджанский производитель фундука Xanel подписал контракт с российской компанией об экспорте 40 тонн фундука в Россию. Согласно другому контракту с российской дистрибьютерской компанией, в эту страну будет экспортировано 80 тонн фундука.

В рамках выставки ООО "Ширин" подписало контракт с российской компанией "Мир сладостей" о поставках 200 тонн кондитерских изделий. В соответствии с этим, а также подписанными с дистрибьютерскими компаниями Уральского региона контрактами, "Ширин" экспортирует во Владивосток, Тюменскую, Иркутскую, Красноярскую, Нижегородскую и Тамбовскую области по 30 тонн кондитерских изделий.

Кроме того, в ходе выставки между ООО Amin qida sanaye и российской компанией достигнута договоренность о поставках ванильного сахара и разрыхлителя в Россию.

В первые два дня работы выставки подписано в общей сложности 13 контрактов о поставках фундука, кондитерских изделий, ванили и разрыхлителя.

Отметим, что Азербайджан представлен на выставке WorldFood Moscow более чем 30-ю компаниями-экспортерами. На едином стенде Made in Azerbaijan экспонируются фруктовые соки, минеральная вода, вина, алкогольные напитки, фрукты и овощи, молочная продукция, чай, фундук, кондитерские изделия, консервы отечественных производителей.