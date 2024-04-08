Сахиб Мамедов: В этом году следует отдать предпочтение экологическим проектам в рамках Рамочного документа

Исходя из распоряжения об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане, а также принимая во внимание организацию в стране COP29 в ноябре этого года, в рамках Рамочного документа стоит отдать предпочтение экологическим прое

Исходя из распоряжения об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане, а также принимая во внимание организацию в стране COP29 в ноябре этого года, в рамках Рамочного документа стоит отдать предпочтение экологическим проектам.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на заседании Совместного руководящего комитета правительства и ООН по реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы между ООН и Азербайджаном"

По его словам, организация в Азербайджане COP29, где обсуждаются самые актуальные мировые проблемы человечества, подтверждает позицию страны как ответственного партнера в решении глобальных проблем, и позволяет открыть новую страницу в отношениях с ООН.

Замминистра отметил, что на данный момент с международными партнерами реализуются инициативы по созданию инфраструктуры, связанной с "зелеными" и устойчивыми городами, возобновляемыми источниками энергии, использованием морской ветровой энергии.

"Климатическое финансирование станет одной из главных тем обсуждения на COP29", - подчеркнул он.

С.Мамедов добавил, что в настоящее время в мире существует около 73 общественных или частично общественных климатических фондов: "Их деятельность координируется неэффективно. Сообщается, что в 2020 году эти фонды выплатили в общей сложности 3-4 млрд долларов США на различные проекты и программы".