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Ретейлер Marks & Spencer уходит из России

Ретейлер Marks & Spencer уходит из России Британский ретейлер Marks Spencer принял решение покинуть российский рынок.
Бизнес
25 мая 2022 г. 11:51
Ретейлер Marks & Spencer уходит из России

Британский ретейлер Marks & Spencer принял решение покинуть российский рынок.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В течение года бизнес столкнулся с двумя препятствиями: последствиями пограничных проблем с ЕС и прекращением поставок нашему франчайзинговому партнеру в России в результате войны в Украине. Впоследствии мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 млн фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине", - говорится в сообщении.

Ранее, 4 марта, компания объявила о приостановке поставок в Россию.

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