Renault из-за финансовых трудностей закроет завод на севере Франции

Руководство французского автопроизводителя Renault, испытывающего финансовые трудности, намерено закрыть свою промышленную площадку на севере Франции в рамках плана по масштабной экономии средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар.

"Вопреки всему написанному, до 2022 года мы закроем только одну из 14 промышленных площадок во Франции. Речь идет о предприятии в Шуази-ле-Руа, компетенции которого будут продвигаться в парижском регионе", - сказал он, отвечая на появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что руководство концерна планирует закрыть четыре завода.

"Мы несем ответственность за принятие трудных решений, но мы убеждены, что они правильные. Кризис заставляет нас действовать", - отметил Сенар. Комментируя обнародованный в пятницу план, предполагающий сокращение почти 15 тыс. рабочих мест по всему миру, он подчеркнул, что "это не проект закрытия заводов, это комплексный и последовательный экономический план".

Компания Renault находилась в сложной ситуации еще до пандемии коронавируса, однако с ее началом вынуждена была закрыть все свои заводы. Возобновлять работу предприятия постепенно начали только в конце апреля. Продажи новых машин упали у корпорации в апреле в Европе на 76,3%. Как отмечают эксперты отрасли, 2019 год был тяжелым для автопроизводителя - чистый убыток компании, согласно ее годовому финансовому отчету, превысил 140 млн евро.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что на поддержку автомобильной отрасли власти намерены направить 8 млрд евро.