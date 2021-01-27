Производитель электромобилей Xpeng представил систему автопилота

С сегодняшнего дня она доступна всем владельцам премиальной версии седанов Xpeng P7

Китайский производитель электромобилей Xpeng начал распространять свою новую систему помощи водителю Navigation Guided Pilot (NGP).

Как передает Report, об этом сообщает CNBC . С сегодняшнего дня она доступна всем владельцам премиальной версии седанов Xpeng P7. А получить ее можно, просто скачав через Wi-Fi. Система NGP была представлена Xpeng в конце января. Эта функция позволяет водителям автоматически менять полосу движения, ускоряться или замедляться, обгонять автомобили, а также въезжать и выезжать с шоссе.

Функция стала частью нового поколения программы помощи водителю XPILOT 3.0. Все программное обеспечение для автомобилей Xpeng предлагает своим клиентам скачивать через Wi-Fi сети. Для этого в свое время была создана собственная операционная система компании Xmart OS. Ее новая версия 2.5.0 теперь доступна владельцам седанов P7 любой комплектации.

Компания Xpeng была основана в 2014 году и уже выпускает две модели электромобилей — внедорожник G3 и седан P7. Среди первых инвесторов Xpeng есть такие крупные компании, как Alibaba и Foxconn. В августе прошлого года производитель электромобилей провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлек 1,7 млрд долларов США.