Проезжающие транзитом через территорию Азербайджана водители будут платить дорожный налог

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, согласно изменениям, владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, проезжающие транзитом через территорию Азербайджана, или лица, управляющие этими транспортными средствами, будут считаться плательщиками дорожного налога.

До сих пор плательщиками дорожного налога считались нерезиденты, являющиеся владельцами автотранспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджана, и использующие эту территорию для перевозки пассажиров и грузов.