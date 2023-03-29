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Проезжающие транзитом через территорию Азербайджана водители будут платить дорожный налог

Проезжающие транзитом через территорию Азербайджана водители будут платить дорожный налог Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Бизнес
29 марта 2023 г. 16:44
Проезжающие транзитом через территорию Азербайджана водители будут платить дорожный налог

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, согласно изменениям, владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, проезжающие транзитом через территорию Азербайджана, или лица, управляющие этими транспортными средствами, будут считаться плательщиками дорожного налога.

До сих пор плательщиками дорожного налога считались нерезиденты, являющиеся владельцами автотранспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджана, и использующие эту территорию для перевозки пассажиров и грузов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ərazisindən tranzit keçən sürücülər yol vergisi ödəyəcək

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