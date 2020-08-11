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Продажи автомобилей в Китае выросли почти на 8%

Продажи автомобилей в Китае выросли почти на 8% Это самый высокий показатель роста за последние два года
Бизнес
11 августа 2020 г. 20:25
Продажи автомобилей в Китае выросли почти на 8%

Продажи новых автомобилей в Китае растут четвертый месяц подряд.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Ассоциации автомобильных производителей Китая (CAAM).

Так, продажи ритейлеров по итогам июля оказались на 7,7% выше аналогичного показателя годом ранее. Это самый высокий показатель роста за последние два года. Всего ритейлерами за отчетный месяц было продано 1,6 млн машин.

Впрочем, пока автомобили активнее закупают дилеры, а не конечные потребители. Оптовые продажи по итогам месяца выросли на 16,4% по сравнению с прошлым годом. Эта же тенденция наблюдалась и по итогам второго квартала. Тогда поставки дилерам выросли на 10,4%, в то время как продажи индивидуальным покупателям сократились на 3,4%.

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