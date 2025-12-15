Президент утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса Азербайджана.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, председателем наблюдательного совета станет министр экономики Азербайджана. В совет также войдут заместители министров экономики и финансов, замглавы Центробанка и заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Напомним, 10 декабря президент подписал указ о реорганизации Фонда развития бизнеса путем преобразования в открытое акционерное общество. Новое ОАО стало правопреемником одноименного публичного правового лица: к нему перешли все права, обязательства и имущество.