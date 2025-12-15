Президент утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса
- 15 декабря, 2025
- 13:53
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса Азербайджана.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, председателем наблюдательного совета станет министр экономики Азербайджана. В совет также войдут заместители министров экономики и финансов, замглавы Центробанка и заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.
Напомним, 10 декабря президент подписал указ о реорганизации Фонда развития бизнеса путем преобразования в открытое акционерное общество. Новое ОАО стало правопреемником одноименного публичного правового лица: к нему перешли все права, обязательства и имущество.
