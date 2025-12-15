Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Президент утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса Азербайджана.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, председателем наблюдательного совета станет министр экономики Азербайджана. В совет также войдут заместители министров экономики и финансов, замглавы Центробанка и заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

    Напомним, 10 декабря президент подписал указ о реорганизации Фонда развития бизнеса путем преобразования в открытое акционерное общество. Новое ОАО стало правопреемником одноименного публичного правового лица: к нему перешли все права, обязательства и имущество.

    "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiq edilib

