Фонд развития бизнеса преобразован в ОАО

Подведомственное Министерству экономики публичное правовое лицо "Фонд развития бизнеса Азербайджана" реорганизовано путем преобразования в открытое акционерное общество.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Документом также утвержден его новый Устав. Новое ОАО становится правопреемником одноименного публичного правового лица: к нему переходят все права, обязательства и имущество.

Для общего руководства и контроля создается Наблюдательный совет из пяти членов, включая председателя.

Текущее управление деятельностью общества будет осуществлять Правление, состоящее из председателя и четырех его заместителей, назначаемых Наблюдательным советом.