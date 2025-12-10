Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Фонд развития бизнеса преобразован в ОАО

    Бизнес
    • 10 декабря, 2025
    • 17:51
    Фонд развития бизнеса преобразован в ОАО

    Подведомственное Министерству экономики публичное правовое лицо "Фонд развития бизнеса Азербайджана" реорганизовано путем преобразования в открытое акционерное общество.

    Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Документом также утвержден его новый Устав. Новое ОАО становится правопреемником одноименного публичного правового лица: к нему переходят все права, обязательства и имущество.

    Для общего руководства и контроля создается Наблюдательный совет из пяти членов, включая председателя.

    Текущее управление деятельностью общества будет осуществлять Правление, состоящее из председателя и четырех его заместителей, назначаемых Наблюдательным советом.

