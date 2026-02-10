СМИ: Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль

Венесуэла отправляет первую за несколько лет партию нефти в Израиль после захвата президента Николаса Мадуро силами США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, груз транспортируется для Bazan Group, крупнейшего переработчика сырой нефти в еврейском государстве. Большая часть венесуэльской нефти за последний месяц была реализована покупателям в Индии, Испании и США, утверждается в статье.

Напомним, что 3 января в Вашингтоне сообщили о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.

Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Американская администрация утверждала, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.