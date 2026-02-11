НАТО объявило о запуске миссии Arctic Sentry по усилению присутствия в Арктике

Командование объединенных сил НАТО по операциям объявило о начале миссии Arctic Sentry, направленной на координацию и усиление военного присутствия союзников в Арктике и на Крайнем Севере.

Как передает Report, об этом сообщает НАТО.

Новая миссия объединит растущие действия стран НАТО в регионе в единую операционную концепцию. Речь идет о многоотраслевых учениях и операциях, включая датскую серию Arctic Endurance и предстоящие норвежские маневры Cold Response, на которые уже начали прибывать подразделения союзников.

"Arctic Sentry подчеркивает приверженность альянса защите своих членов и поддержанию стабильности в одном из наиболее стратегически значимых и экологически сложных регионов мира", - заявил верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

В НАТО отмечают, что запуск миссии отражает растущее внимание альянса к безопасности в Арктике на фоне военной активности России и увеличивающегося интереса Китая к региону. В прошлом месяце на встрече в Давосе президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласились, что альянс должен играть более активную коллективную роль в обороне региона.

Миссией будет руководить Объединенное командование сил НАТО в Норфолке (JFC Norfolk), зона ответственности которого теперь охватывает весь арктический регион. Альянс также намерен координировать действия с NORAD, а также Северным и Европейским командованиями США.