СМИ: Парламент Египта одобрил масштабные перестановки в кабмине

Палата представителей (парламент) Египта одобрил подготовленный президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси план масштабных перестановок в правительстве.

Как передает Report, об этом сообщает портал Al-Youm as-Sabia.

По его данным, новым заместителем главы кабмина стал Хусейн Иса - он будет курировать экономические вопросы в правительстве. Бывшие вице-премьеры Халед Абдель Гаффар и Камель аль-Вазир отныне являются министром здравоохранения и министром транспорта соответственно. Аль-Вазир также утратил пост министра по вопросам промышленности - вместо него ведомство возглавит Халед Хашем Махер.

Кроме того, сменился госминистр военной промышленности Египта: эту должность занял Салах Сулейман, - а глава Госинформслужбы страны Дия Рашван получил портфель министра информации. Перестановки затронули также министерства юстиции, коммуникаций и информационных технологий, культуры и инвестиций. Главы МИД, МВД и Минобороны сохранили свои посты.

Ранее во вторник президент Египта проконсультировался по вопросу перестановок в кабмине с премьер-министром страны Мустафой Мадбули. Данных о том, когда новые министры начнут исполнять свои обязанности, пока нет.

Правительство арабской республики в своем текущем составе было приведено к присяге 3 июля 2024 года, через несколько месяцев после того, как ас-Сиси официально вступил в должность президента Египта на третий срок и поручил Мадбули сформировать новый кабинет министров.