    "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu"nun Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiq edilib

    Biznes
    • 15 dekabr, 2025
    • 13:39
    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiq edilib

    Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC-nin Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Sərəncama əsasən, Şura aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:

    Sədr

    İqtisadiyyat naziri

    Üzvlər:

    İqtisadiyyat nazirinin müavini

    Maliyyə nazirinin müavini

    Mərkəzi Bank sədrinin müavini

    Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorunun müavini.

    Президент утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития бизнеса

