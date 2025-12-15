"Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu"nun Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiq edilib
Biznes
- 15 dekabr, 2025
- 13:39
Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC-nin Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, Sərəncama əsasən, Şura aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:
Sədr
İqtisadiyyat naziri
Üzvlər:
İqtisadiyyat nazirinin müavini
Maliyyə nazirinin müavini
Mərkəzi Bank sədrinin müavini
Dövlət Neft Fondunun icraçı direktorunun müavini.
