​Президент Ирана принял азербайджанскую делегацию

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Члены Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном встретились в Тегеране с президентом Ирана Гасаном Рухани.

Как сообщает Report со ссылкой на иранское агентство ISNA, в ходе встречи прошли обсуждения, касающиеся взаимоотношений между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, а также перспектив развития связей.

По информации, основной темой обсуждения был вопрос вывода в будущем иранского газа на европейский рынок посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP).

Напомним, что члены Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном находятся с визитом в Иране. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев.