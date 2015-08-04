 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Ирана принял азербайджанскую делегацию

    Члены Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном находятся с визитом в Иране

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Члены Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном встретились в Тегеране с президентом Ирана Гасаном Рухани. 

    Как сообщает Report со ссылкой на иранское агентство ISNA, в ходе встречи прошли обсуждения, касающиеся взаимоотношений между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, а также перспектив развития связей.

    По информации, основной темой обсуждения был вопрос вывода в будущем иранского газа на европейский рынок посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP).

    Напомним, что члены Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном находятся с визитом в Иране. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi