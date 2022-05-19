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Премьер-министр Беларуси посетил выставки в Баку

Премьер-министр Беларуси посетил выставки в Баку Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил 15-ю азербайджанскую Международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro и 27 - ю Азербайджанскую международную выставку пищевой промышленности - InterFood Azerbaijan, которая начала работу в
Бизнес
19 мая 2022 г. 13:27
Премьер-министр Беларуси посетил выставки в Баку

Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил 15-ю азербайджанскую Международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro и 27-ю Азербайджанскую международную выставку пищевой промышленности - InterFood Azerbaijan, которая начала работу в Баку на прошлой неделе и завершится завтра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на организатора выставок - ООО Caspian Event Organizers.

Глава правительства Беларуси вчера прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита также запланирована деловая встреча бизнес-кругов Азербайджана и Беларуси.

Напомним, что выставки в Баку проходят на площади в 15 тыс. кв. м. В выставках принимают участие 449 компаний из 24 стран.

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Версия на азербайджанском языке Belarusun Baş naziri Bakıda keçirilən sərgiləri ziyarət edib

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