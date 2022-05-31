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Председатель KOBİA: Нормативы по частным детсадам следует пересмотреть

Председатель KOBİA: Нормативы по частным детсадам следует пересмотреть "В Азербайджане предусмотрены определенные налоговые льготы для частных детских садов. В то же время многие детские центры фактически осуществляют деятельность садов".
Бизнес
31 мая 2022 г. 12:32
Председатель KOBİA: Нормативы по частным детсадам следует пересмотреть

"В Азербайджане предусмотрены определенные налоговые льготы для частных детских садов. В то же время многие детские центры фактически осуществляют деятельность садов".

Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов сказал на общественных обсуждениях на тему "Образовательный бизнес: проблемы и перспективы", организованных при поддержке KOBİA и Минобразования.

"В ряде случаев при получении лицензии на эти частные дошкольные учебные заведения требования к строительству, материально-техническому оснащению учебных заведений, регулируемые соответствующим решением Кабинета министров, расцениваются как трудные. Предприниматели иногда отмечают, что эти требования создают трудности с точки зрения имеющихся возможностей. Поэтому мы предлагаем, чтобы соответствующее структуры пересмотрели эти нормативы".

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Версия на азербайджанском языке KOBİA-nın sədri: “Özəl uşaq bağçalarına dair normativlərə yenidən baxılsın”

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