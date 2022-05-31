Председатель KOBİA: Нормативы по частным детсадам следует пересмотреть

"В Азербайджане предусмотрены определенные налоговые льготы для частных детских садов. В то же время многие детские центры фактически осуществляют деятельность садов".

"В Азербайджане предусмотрены определенные налоговые льготы для частных детских садов. В то же время многие детские центры фактически осуществляют деятельность садов".

Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов сказал на общественных обсуждениях на тему "Образовательный бизнес: проблемы и перспективы", организованных при поддержке KOBİA и Минобразования.

"В ряде случаев при получении лицензии на эти частные дошкольные учебные заведения требования к строительству, материально-техническому оснащению учебных заведений, регулируемые соответствующим решением Кабинета министров, расцениваются как трудные. Предприниматели иногда отмечают, что эти требования создают трудности с точки зрения имеющихся возможностей. Поэтому мы предлагаем, чтобы соответствующее структуры пересмотрели эти нормативы".