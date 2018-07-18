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    Посол: За последний год товарооборот между Азербайджаном и Украиной повысился в 2,5 раза

    © Report

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "За последний год товарооборот между Азербайджаном и Украиной повысился в 2,5 раза".

    Как сообщает Report, об этом в эфире радио "Киев Информатор" сказал посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

    По его словам, между странами имеется потенциал в развитии товарооборота, и планируется поднять этот показатель до 1 млрд долларов и выше.

    Посол также рассказал, что Азербайджан продолжает проводить гуманитарные кампании в Украине, в частности, во Львове был отремонтирован и полностью оснащен офтальмологический центр.

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