Посол Латвии: Будем стараться заинтересовывать частные компании в сотрудничестве с Азербайджаном

Латвия намерена поддержать экспорт азербайджанских продуктов, которых нет в сельскохозяйственном производстве своей страны.

Латвия намерена поддержать экспорт азербайджанских продуктов, которых нет в сельскохозяйственном производстве страны.

Об этом Report заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.



"На этой неделе в Баку прибыла делегация министерства сельского хозяйства Латвии, у делегации была очень насыщенная программа, проведен ряд встреч. Главной задачей было обсудить продвижение экспорта и импорта, а также торговый обмен с Азербайджаном", - сказал посол, добавив, что у Латвии сложились прекрасные партнерские отношения с Азербайджаном.

По словам Скуя, в ходе визита также были организованы встречи с министерством экономики Азербайджана, Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO), Агентством продовольственной безопасности.

"Я должен сказать, что итогам этих встреч уже есть хорошие результаты, но главное – это реализация того, что обсуждалось. Теперь мы обратимся к нашему бизнес-сообществу и постараемся заинтересовать определенные частные компании в более активном сотрудничестве с Азербайджаном", - добавил посол.