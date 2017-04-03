Посол Бельгии в Азербайджане: Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс в ходе встречи с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

В ходе встречи были затронуты вопросы участия бельгийских компаний в Caspian Energy Forum - 2017, который пройдет 12 апреля в Баку, а также перспективы расширения информационного сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club), Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group.

Отметив, что основная миссия посольства заключается в поддержании хороших отношений между Азербайджаном и Бельгией, посол напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Бельгию с визитом 6 февраля. "На встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и короля Бельгии Филиппа в основном говорили об экономическом сотрудничестве. И, конечно же, была отмечена важность "дорожной карты" президента Азербайджана, поскольку диверсификация экономики является важной задачей", - подчеркнул посол.

По его словам, существует необходимость в диверсификации, а также в привлечении иностранных инвесторов и иностранных компаний в Азербайджан. "Главы наших государств понимают, что в глобализованном мире вы должны быть "на передовых рубежах", а диверсификация экономики – одна из главных задач Азербайджана. И бельгийские компании могут в этом помочь. Президент дал четкий сигнал бельгийским компаниям, пригласив их в Азербайджан", - подчеркнул Берт Шуфс.

По словам посла, Бельгия уже присутствует в различных сферах ненефтяного и газового сектора, к примеру, в сфере логистики, здравоохранения, сельского хозяйства и строительной сфере Азербайджана.

"Очень важно, чтобы Азербайджан позиционировал себя таким образом, чтобы привлечь такого рода компании, поскольку мы живем в очень глобализованном мире, и я должен отметить, что время от времени бельгийские компании приезжают сюда и спрашива­ют меня об Азербайджане. Поэтому я должен суметь объяснить причины, по которым стоит приехать в Азербайджан", - сказал посол.

Он отметил, что благодаря электронной визе стало намного легче путешествовать в Азербайджан. "В Азербайджане была проведена конференция по туризму, и это стало четким сигналом. В прошлом году такая конференция была проведена в Брюсселе. В туризме очень важно показать свою страну", - продолжил он.

"Одна из целей "дорожной карты" президента заключается в создании среды для развития МСП. Сегодня развитие малых и средних предприятий направляют технологии. Нужны предприниматели, которые не только ведут бизнес, но также имеют опыт и располагают технологиями", - продолжил он.

Говоря об энергетической отрасли, Берт Шуфс подчеркнул, что "Южный газовый коридор" - своего рода путь с востока на запад. "Если говорить о "Южном газовом коридоре", бельгийские компании уже инвестируют в этот проект, 19% в проекте TAP принадлежат бельгийской компании Fluxys", - сказал посол, отметив, что благодаря строительству "Южного газового коридора" Азербайджан также станет транзитной страной.