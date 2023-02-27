Польская AmRest рассчитывает продать рестораны KFC в России за 100 млн евро

Польская компания AmRest планирует выручить не менее 100 млн евро от продажи более 200 ресторанов KFC в России, которыми она владеет по франшизе.

Польская компания AmRest планирует выручить не менее 100 млн евро от продажи более 200 ресторанов KFC в России, которыми она владеет по франшизе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении AmRest.

Сообщается, что 25 февраля компания приняла решение о смене покупателя ресторанов с ООО "Альмира" на "Смарт сервис", которому переходит право на франшизу KFC в России и 70 собственных ресторанов американской Yum! Brands.

"На сегодняшний день и в соответствии с условиями договора купли-продажи AmRest рассчитывает получить от продажи бизнеса не менее €100 млн", - говорится в сообщении AmRest.

AmRest расторгла договор купли-продажи, заключенный с ООО "Альмира" 6 декабря 2022 года, и подписала новый договор купли-продажи со "Смарт сервис" 25 февраля 2023 года на тех же условиях, что ранее с ООО "Альмира". Таким образом, новый договор купли-продажи подлежит утверждению антимонопольным органом России и другими регулирующими органами, добавляется в сообщении.

В пресс-службе ФАС сообщили, что до настоящего момента соответствующее ходатайство от ООО "Смарт сервис лтд" не поступало в антимонопольное ведомство.