Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 27%

В январе-марте этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 11 млрд 771 млн долларов США.

В январе-марте этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 11 млрд 771 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, что это на 7,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота 7 млрд 741 млн долларов США пришлось на экспорт, а 4 млрд 30 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 3%, а импорт вырос на 37,7%.

В конечном итоге положительное сальдо внешней торговли составило 3 млрд 711 млн долларов. Это на 26,6% меньше, чем год назад.