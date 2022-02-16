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Первый замминистра: Экономика Азербайджана восстанавливается

Первый замминистра: Экономика Азербайджана восстанавливается Экономика Азербайджана восстанавливается после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Бизнес
16 февраля 2022 г. 12:08
Первый замминистра: Экономика Азербайджана восстанавливается

Экономика Азербайджана восстанавливается после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на церемонии подписания Европейским Союзом и Всемирным банком Административного соглашения по инструменту оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF).

"В прошлом году валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана вырос на 5,6%, в том числе ненефтяной - на 7,2%, ВВП ненефтяной промышленности - на 17,8%. А доходы населения выросли на 2,6%", - сказал он.

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Версия на английском языке Deputy minister notes economic rebound in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazirin I müavini: "Azərbaycan iqtisadiyyatının bərpa olunduğunu görürük"

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