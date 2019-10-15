PASHA Holding приватизирует Габалинский рыбный завод

Azerbaijan Fish Farm, входящая в состав PASHA Holding, выиграла инвестиционный конкурс по продаже акций Габалинского завода по разведению лососевых им. Д.Юсифова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по вопросам имущества.

Компания-победитель обязалась выплатить 1,2 млн манатов в государственный бюджет, реализовать инвестиционную программу в объеме 1,1 млн манатов, погасить задолженности по зарплате и социальному страхованию, а также выполнить другие социально-экономические и экологические обязательства.

В течение двух лет планируется инвестировать в предприятие и создать 36 рабочих мест.