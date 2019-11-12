Октай Асадов: Экономический рост Азербайджана продолжится в следующем году

Продуманная экономическая политика и инновационное развитие, реализуемые в Азербайджане, повышают доверие к государству.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов в ходе пленарного заседания парламента, посвященного обсуждению государственного бюджета.

"Экономический рост в стране продолжится и в 2020 году. ВВП увеличится на 3%. Текущие расходы в бюджете следующего года будут на 40% выше, чем в этом году. В целом бюджет 2020 года будет социально-ориентированным, расходы на социальную защиту и социальное обеспечение увеличатся на 31%", - сказал он.