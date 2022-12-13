Обсуждена диверсификация экономических связей между Азербайджаном и Швейцарией

Обсуждено дальнейшее усиление и диверсификация экономических связей Азербайджана и Швейцарии.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.
"На встрече со швейцарским сопредседателем совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии Эрвином Боллингером обменялись мнениями о важности дальнейшего усиления и диверсификация экономических связей между нашими странами, и новых бизнес-инициатив между деловыми кругами", - отметил министр.