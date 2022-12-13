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Обсуждена диверсификация экономических связей между Азербайджаном и Швейцарией

Обсуждена диверсификация экономических связей между Азербайджаном и Швейцарией Обсуждено дальнейшее усиление и диверсификация экономических связей Азербайджана и Швейцарии.
Бизнес
13 декабря 2022 г. 17:15
Обсуждена диверсификация экономических связей между Азербайджаном и Швейцарией

Обсуждено дальнейшее усиление и диверсификация экономических связей Азербайджана и Швейцарии.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"На встрече со швейцарским сопредседателем совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии Эрвином Боллингером обменялись мнениями о важности дальнейшего усиления и диверсификация экономических связей между нашими странами, и новых бизнес-инициатив между деловыми кругами", - отметил министр.

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