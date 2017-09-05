Обнародована стоимость всей недвижимости в мире

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Стоимость всей недвижимости в мире оценили в 200 трлн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в исследовании британской компании Savills.

Согласно отчету, 84% общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье (168,5 трлн долларов), остальное составляет коммерческая недвижимость.

Более 70% всей недвижимости в мире в стоимостном выражении (141,5 трлн долларов) расположено в десяти странах - в Китае, США, Японии, Великобритании, Индии, Германии, Франции, Бразилии, Италии и России.

На первом месте в списке находится Китай (42,7 трлн долларов), второе - США (42,1 трлн долларов). Стоимость всей недвижимости в России составляет 3,6 трлн долларов, из них 2,9 трлн долларов - жилая недвижимость. Отмечается, что треть всей российской жилой недвижимости по стоимости находится в Москве - 870 млрд долларов.

Напомним, что Savills, основанная в 1855 году, предоставляет широкий спектр услуг, включая услуги по купле-продаже и аренде недвижимости, консалтингу и управлению недвижимостью, на рынках более 60 стран мира, ее штат насчитывает 30 тыс. сотрудников.