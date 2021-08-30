Норвегия стала страной с самым дорогим алкоголем в Европе

Уровень цен на алкоголь в Норвегии стал самым высоким в Европе: он оказался на 151,2% выше среднего по ЕС.

Уровень цен на алкоголь в Норвегии стал самым высоким в Европе: он оказался на 151,2% выше среднего по ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Специалисты изучили данные по 37 странам. Вслед за Норвегией расположились Исландия (цены на 139,4% выше средних по ЕС), Финляндия (на 92,7%), Ирландия (на 80,7%) и Швеция (на 65,7%). Государствами с самым дешевым алкоголем стали Венгрия (уровень цен ниже среднего в ЕС на 27,3%), Румыния (на 26,2%) и Болгария (на 19,5%).

По данным Евростата, опубликованным в начале августа, странами - лидерами Евросоюза по доле случаев злоупотребления алкоголем в 2019 году стали Дания (38% ее взрослого населения хотя бы раз в месяц выпивали более 60 граммов чистого этанола за один прием), Румыния (35%) и Люксембург (34%). Более трети взрослых жителей ЕС (37,2%) выпивают ежедневно (8,4%) или не менее одного раза в неделю (28,8%). Каждый день алкоголь чаще всего употребляют в Португалии (20,7% взрослых жителей), в Испании (13%) и Италии (12,1%), реже - в Латвии и Литве (около 1%). Лидерами по ежедневному употреблению спиртного в ЕС также являются люди старше 74 лет: каждый день выпивают 16% представителей этой возрастной группы.

В апреле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что потребление алкоголя в России среди граждан старше 15 лет с 2010 года сократилось на 32% - с 15,8 до 10,8 литра на душу населения. Согласно опубликованному в том же месяце докладу Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России за 2010-2016 годы потребление спиртного сократилось на 26,1% - с 15,8 литра до 11,7 литра на человека, в то время как в среднем в 51 стране европейского региона организации за тот же период этот показатель снизился только на 12,5% - с 11,2 литра до 9,8 литра.